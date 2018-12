Haitem Fathallah, torna ad indossare la maglia della ZS Group

Nuovo colpo di mercato per la ZS Group Messina, il club del presidente Zanghì ingaggia il playmaker Haitem Fathallah. Nato ad Agrigento il 26 novembre 1989, Fathallah ha iniziato l’attuale stagione in Puglia con la maglia del Mola New Basket 2012, in serie C Gold. Con i pugliesi ha collezionato 11 presenze con 4 punti di media a partita. L’esigenza di Haitem di volersi avvicinare a casa si è sposata con quella della Basket School Messina, che dopo l’imprevisto stop di Nino Sidoti, è stata costretta a tornare sul mercato.

Il profilo del playmaker agrigentino era l’ideale per il team peloritano. Per Fathallah si tratta, infatti, di un ritorno in riva allo Stretto, dopo le due stagioni in cui ha dato un contributo determinante per il raggiungimento della permanenza nel massimo torneo regionale siciliano. Atleta generoso e di grande esperienza, esempio di correttezza in campo, benvoluto dai compagni e rispettato dagli avversari, nel campionato 2016/17 ha disputato 15 gare mettendo a segno 182 punti (12.1 ppg), 263 invece i punti complessivamente realizzati nell’ultima stagione in 21 partite giocate con una media di 12.52 a match.

Fathallah è arrivato in città nella giornata di oggi, ha incontrato nuovi e vecchi compagni di squadra ed è già a disposizione dello staff tecnico della ZS Group Messina per la prossima trasferta di Ragusa. La Basket School Messina ringrazia la società Mola Basket 2012 ed il procuratore del giocatore, Luigi Continolo, per aver agevolato con la sua mediazione un raggiungimento rapido dell’accordo tra i due club per il ritorno di Fathallah in maglia giallorossa..