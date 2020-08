I due piloti Maurizio Schepici e Gianpaolo Montavoci, insieme al Tommy One hanno battuto il Il record mondiale di offshore Messina-Vulcano-Messina. I protagonisti di questa esperienza emozionante da ogni punto di vista, hanno effettuato il percorso in 51 minuti e 54 secondi.

Si è trattato di un evento che ha sospinto la Città di Messina, nella motonautica internazionale. Questa mattina alle 9.30 i due sportivi sono salpati a bordo del Tommy One lasciando il porticciolo della Marina di Nettuno per far rotta verso Punta Faro, dove era prevista la partenza della loro gara.

Gli interessati, hanno raccontato a Me Style le difficoltà che hanno incontrato, in particolare Schepici ha riferito: «fino a Milazzo abbiamo trovato un metro d’onda quindi è stata dura, avevamo calibrato l’impresa con 60 cm d’onda. All’inizio è stato difficile, superato Capo Milazzo il mare risultava più piatto, ed è stato quello il momento in cui siamo andati più veloci. Un’altra difficoltà è stata l’assenza del mio microfono che si è rotto, quindi urlavamo per sentirci».