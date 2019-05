I membri del CdA dell’Acr Messina, rendono noto l’esito negativo della trattativa con l’imprenditore Rocco Arena

I componenti del CdA dell’Acr Messina, in una nota da essi diramata, comunicano che: “la trattativa con il signor Arena ha avuto esito negativo. Al fine di fare chiarezza sulla vicenda per la compravendita dell’Acr Messina -si legge in un comunicato della Società- portiamo a conoscenza quali siano state le valutazioni fatte dalla proprietà per la cessione della stessa”.

Per concludere, nel documento si evidenzia che: “il prezzo richiesto è stato, ed è tutt’ora, pari a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) oltre le attività e passività correnti che la Società si impegna a certificare con eventuali acquirenti”.