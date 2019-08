Il Castanea Basket di Messina, conferma la presenza del nuovo capitano Nino Campanella

Nuova comunicazione ufficiale in casa Castanea Basket 2010 in ottica costruzione del nuovo roster. La squadra cara alla società del presidente Saccà conterà anche nella stagione 2019/2020 su Nino Campanella che ricoprirà anche il ruolo di capitano della prima squadra di serie D. Dopo due stagioni caratterizzate da gravi infortuni come la rottura del crociato e dalla conseguente e comune decisione di venire “parcheggiato” tra le fila della seconda squadra di Promozione al fine di ritrovare la migliore condizione fisica lo scorso anno il giocatore nativo di Patti, ruolo guardia-ala, classe 1988, è ritornato in campo in serie D chiudendo con quasi due punti di media in 13 apparizioni e mettendosi al servizio della squadra.

Col Castanea sin dal 2010, età di fondazione della società gialloviola, Campanella vuole dimostrare di poter dare una mano al secondo anno in serie D e lo staff tecnico gialloviola è pronto a dargli la migliore possibilità. Ha già alle spalle alcune stagioni in quinta serie (quella 2014/15) dove ha fornito un contributo sensibile per il raggiungimento degli obiettivi societari.