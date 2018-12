Il Città di Messina, ha vinto per 1 a 0 contro la Turris

Lo avevamo detto in tempi non sospetti: questo Città di Messina aveva solo bisogno di un po di rodaggio. Giunti alla XIV^ Giornata di Campionato l’esame più tosto era quello della Turris, sconfitta questo pomeriggio grazie ad un prestazione cinica e difensivamente ineccepibile.

Gli spunti positivi sono tanti: “dall’ottima prestazione di Nicosia, centrocampista classe 2000 all’esordio dal 1° minuto, al battesimo del difensore 2001 Pietro Grasso in categoria, alla sempre maggior convinzione di questo gruppo di stupire ancora. Alessandro Cangemi segna la terza rete nelle ultime due partite e diventa il capocannoniere stagionale salendo a quota 4. Il calendario non regala soste e tra Mercoledì e Domenica gli incroci con Locri ed Igea Virtus scioglieranno gli ultimi dubbi sulle reali ambizioni di Bombara e co”.

P.S.: “bravo Giuseppe Furnari ma anche questo lo avevamo detto in tempi non sospetti…”!

L’infermeria piena e la squalifica di Berra non ostacolano il tecnico peloritano nella scelta del modulo: “3-5-2. Paterniti confermato tra i pali con Bellopede, Bombara (al rientro) e Fragapane in difesa. Esterni affidati come di consueto e Fofana e Cannino mentre in mediana è Nicosia ad avere una chance al fianco di Calcagno e Cangemi. Tocca a Princi in attacco al fianco di Galesio”.

PRIMO TEMPO

La Turris parte forte e al 4′ Celiento alza la mira da ottima posizione. I campani cercano con insistenza la rete nei primi minuti e al 6′ Paterniti sbarra la strada del vantaggio a Longo. Alla prima occasione il Città passa: punizione di Calcagno, batti e ribatti in area ma Cangemi spara forte verso la porta e regala l’1-0 ai giallorossi. Il Città di Messina è magistrale nel gestire il risultato acquisto e al 39′ l’ultima occasione della frazione è di Addessi che calcia alto su calcio di punizione.

SECONDO TEMPO

Cannino non ce la fa e a inizio secondo tempo è il turno di Crucitti. Episodio dubbio al 48′: traversone dalla destra per Longo che viene abbattuto in area da Paterniti. Paura per l’attaccante che resta a terra per alcuni minuti. L’arbitro lascia correre. La Turris spinge alla ricerca del gol del pareggio ma al 14′ è ancora Paterniti a dire di no a Vacca, servito da Celiento. La partita viene saggiamente addormentata dai padroni di casa che vedono un eterno Bombara in grande spolvero e preciso in ogni chiusura. A tre dalla fine gli ospiti si divorano il pari: calcio d’angolo dalla destra, rovesciata di Guarracino, Paterniti respinge sui piedi di Varchetta che da ottima posizione manda altissimo. Al 46′ Longo di testa manda di poco a lato e al 50′ Cunzi impegna Paterniti che riesce a deviare in corner.

Città di Messina-Turris 1-0; Marcatori: 11′ Cangemi.

Città di Messina: Paterniti, Fofana, Cannino (1′ st Crucitti), Bellopede (27′ st Grasso), Bombara, Fragapane, Cangemi (20′ st Costa), Calcagno, Galesio, Princi (25′ st Codagnone), Nicosia (46′ st Silvestri). A disp.: Amella, Dama, Grasso, Quintoni, Motta. All.: Furnari.

Turris: D’Inverno, Esempio (32′ st Formisano), Lagnena (23′ st Riccio), Varchetta, Marino, Aliperta, Fabiano, Vacca, Longo, Addessi (39′ st Guarracino), Celiento (18′ st Cunzi). A disp.: Casolare, Federico, Leone, Franco, Tarallo. All.: Fabiano.

Arbitro: Croce di Novara.

Assistenti: Venuti di Valdarno e Carpano di Siena.

Ammoniti: Varchetta (T), Bellopede (CdM), Aliperta (T), Addessi (T), Crucitti (CdM), Nicosia (CdM), Fofana (CdM).

Recupero: 2′ e 6′.