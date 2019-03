Il Cus Unime di Pallanuoto, cerca il poker

Turno di Serie A2 numero 15 per il CUS Unime che domani, con inizio alle ore 15.00, attende alla cittadella sportiva universitaria il fanalino di coda Muri Antichi. La formazione universitaria si gode l’ottimo momento di forma che l’ha portata ad agganciare l’ambito quarto posto in classifica e punta con decisione al poker di vittorie consecutive. I pronostici danno per favoriti i messinesi, più avanti in graduatoria generale di ben 20 lunghezze rispetto agli etnei. Già all’andata i gialloblu ebbero la meglio sulla formazione allenata da Mister Puliafito, vincendo per 10-7 e conquistando la prima storica vittoria esterna in Serie A2. Alla Cittadella i cussini dovrebbero confermare il trend positivo e regolare i Muri Antichi senza troppe difficoltà, con l’obiettivo di chiudere questo ciclo di inizio del girone di ritorno con ben quattro vittorie di fila, un bottino di 12 punti sicuramente importante in vista dei prossimi incontri molto delicati.

Non ha dubbi sull’esito dell’incontro Mister Naccari che, però, non si fida della voglia di riscatto dei catanesi e mantiene alta la concentrazione dei suoi: “La partita ci vede favoriti sulla carta: la classifica dice questo ma guai a sottovalutare l’incontro. I Muri Antichi, nonostante i pochi punti in classifica hanno dato filo da torcere a tanti avversari e verranno da noi a battagliare. Dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare al massimo il fattore campo, per noi da sempre importante grazie al grande seguito di appassionati che ci sostengono. Una grande soddisfazione per noi ed un grande stimolo per i ragazzi che si esprimono con ancora più determinazione e grinta. Finito questo primo ciclo del trono riposeremo una giornata perché Klikovac sarà impegnato con la sua Nazionale. Dopodichè ricominceremo con un ciclo molto complicato di partite: il nostro obiettivo è stato raggiunto quindi senza prestare molta attenzione alla classifica giochiamo partita dopo partita e togliamoci quante più soddisfazioni possibili”.

Non solo campionato per i ragazzi della Serie A2 che, superato l’impegno contro i Muri Antichi, saranno in vasca con una rappresentanza di atleti alla manifestazione di sensibilizzazione “Abbracciata Collettiva” che si svolgerà alla Piscina Comunale “Graziella Campagna”.