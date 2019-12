Il FC Messina, ha calato il tris in trasferta

Articolo, tratto da: “www.messinafc.it”.

Non c’è due senza tre: lo sperava il FC Messina, che dopo i successi con Troina e Marsala era chiamato all’esame San Tommaso per proseguire la striscia positiva di una seconda metà di Novembre da incorniciare.

Sul sintetico di Montemiletto Ernesto Gabriele deve fare i conti con l’assenza di Correnti,sostituito nello scacchiere iniziale da Camara alla prima gara da titolare.Nessun cambio nel resto dell’undici titolare.

Le leggerezze difensive dei campani mettono in discesa il match, con la rete del solito noto Paolo Carbonaro.

L’espulsione diretta di Matteo Fissore a metà del primo tempo rischia di complicare maledettamente i piani dei peloritani, che nelle difficoltà sfoderano un carattere da grande squadra.

Nonostante la superiorità numerica il San Tommaso non impensierisce mai Aiello, ancora imbattuto ed al quarto clean sheet stagionale e nella seconda parte di gara Casella (il migliore in campo di oggi) e compagni chiudono i conti, con le reti di Bevis e Pini.

Il gol del giovane livornese vale il primo timbro di un “under” nella stagione dei messinesi.

Promossa intoto la compagine del Presidente Arena, che tornerà tra sette giorni al “Franco Scoglio” per sfidare il Marina di Ragusa.

Cronaca

Primo tempo

Partita frizzante fin dalle prime battute. Al 13′ il Football Club Messina passa in vantaggio: errore difensivo del San Tommaso, Carbonaro si invola verso la porta e batte Pezzella con il piattone. Al 18′ i locali trovano il pareggio con Alleruzzo ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Svolta della gara al 23′ con l’espulsione diretta sventolata a Fissore per una presunta gomitata. Al 38’intervento miracoloso di Casella che ferma Tedesco pronto a calciare in porta da pochi passi.

Secondo tempo

Riparte bene il Football Club Messina e sfiora il raddoppio al 48′ con Bevis lanciato a rete da Carbonaro. Poco dopo Pezzella non trattiene il pallone su cross di Casella ma Carbonaro non riesce a ribadire in rete. Al 56′ arriva il goal meritato per i giallorossi: Casella recupera palla e calcia in porta, si oppone Pezzella che salva anche su Carbonaro ma non può niente sul terzo tentativo di Bevis. Il Football Club Messina controlla la gara ed al 94′ cala il tris con Pini che approfitta di un errore difensivo del San Tommaso.

SAN TOMMASO-FC MESSINA 0-3

Marcatori: 13’Carbonaro, 11′ st Bevis, 49′ st Pini

San Tommaso: Pezzella, Tizio (25′ st Samake), Varricchio, Massaro, Colarusso, Cucciniello, Alleruzzo, Camara, Branicki, Tedesco, Maranzino (10′ st Sabatino). A disp.: Dose,Lambiase, Falivene, Acampora, Moffa, Incatasciato, Cuomo. All.: Liquidato.

Fc Messina: Aiello, Giuffrida, Marchetti D., Carbonaro (33′ st Dambros), Fissore, Marchetti A., Casella, Brunetti, Camara (38′ st Pini),Coria (1′ st Quitadamo), Bevis. A disp.: Bonasera, Miele, Chiappino, Raffa, Puleo, Santapaola. All.: Gabriele.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Fracchiolla di Bari e De Chirico di Molfetta.

Ammoniti: Colarusso (ST), Camara (ST).

Espulsi: 23′ Fissore (M – rosso diretto).

Recupero: 1′ e 5′.