Il Messina Volley, verso il riscatto

IN VISTA DELLA PROSSIMA SFIDA, PREVISTA IN CASA DEL CUS UNIIME

Il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo, al “PalaNebiolo” contro il CUS Unime cercherà il riscatto dopo la sconfitta casalinga per 3-1 per mano della capolista Teams Volley Catania. Il match è valido per la settima giornata del Campionato di Serie C girone B.

Sabato, le giallo-blu si troveranno di fronte le ragazze di mister Valentina Leandri che, nello scorso turno, si sono imposte contro il Volley ’96 per 3-0. In classifica le due compagini sono distanziate di tre punti con le giallo-blu che si collocano al nono posto con sette punti.

A presentarci il match contro le cussine è la schiacciatrice Giovanna Biancuzzo: “la sconfitta della scorsa settimana ci ha aiutate a crescere, soprattutto mentalmente. Ogni settimana lavoriamo prima su di noi e poi sull’avversario, che ovviamente non sottovalutiamo. In palestra diamo il massimo e cerchiamo di migliorarci sempre di più”.