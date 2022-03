KICKBOXING. Gloria Peritore si conferma sul tetto del Mondo

Dopo aver sconfitto la svizzera Sonia Dinh all’evento The Arena UF3, tenutosi esattamente un anno fa a Pescara, Gloria Peritore, atleta originaria di Licata e soprannominata “the shadow”, per la sua capacità di affondare i colpi con grande agilità, quasi fosse imprendibile come un’ombra, si riconferma sul tetto più alto del Mondo.

E’ successo a Milano, sede che ha ospitato l’evento The Arena UF4. A fare da teatro alle gare il Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo.

Gloria Peritore, con decisione ad unanime ha fatto suo il titolo contro Maria Korogiannou, entrambe impegnate nella categoria -55 Kg. Per l’atleta siciliana si tratta del suo sesto titolo in carriera, il terzo da professionista.

Il titolo WKU è stato ottenuto alla fine di un match non facile. La fighter greca infatti, più alta della Peritore, ha cercato fin da subito di sfruttare le sue leve lunghe. Di contro, la Peritore, ben chiusa di guardia, ha risposto con un mix di tecniche: dai pugni ai calci girati e frontali, specie al fegato e addome, utili a rompere il fiato dell’avversaria.

Dopo cinque round tiratissimi, è arrivato il verdetto. Gloria Peritore resta sul tetto del Mondo. “IMMENSA FELICITÀ. Grazie a tutti per il tifo, siete la mia forza” – ha commentato l’atleta siciliana sui social e ha aggiunto – “I nostri sogni hanno bisogno di sapere che siamo CORAGGIOSI”, rimando al progetto “The Shadow”, che la vede in prima linea contro la violenza sulle donne.

Inevitabile, sempre sui social, la dedica alla mamma, dopo dieci anni presente dal vivo all’incontro della figlia: “Dopo 10 anni mia mamma sul ring” e la dedica anche alla sconfitta: “Che si vinca o si perda si impara sempre, e io sabato sera ho imparato ancora… Grazie Mariza per la tua professionalità e sportività, grazie per questi 5 round di fuoco”.