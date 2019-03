La Basket School Messina ZS Group, chiude la stagione regolare

Ultima gara della regular season per la ZS Group Messina. I Peloritani, dopo aver blindato il sesto posto con la vittoria in casa dell’Orlandina Lab, chiudono fra le mura amiche il girone di ritorno ospitando la capolista Nova Virtus Ragusa. Una gara che per i giallorossi non è determinante, ma che assume grande importanza per gli ospiti, obbligati a vincere a tutti i costi per evitare di perdere il primato. Infatti, una eventuale sconfitta in riva allo Stretto dei ragusani con la concomitante vittoria della Torrenovese contro l’Orlandina Lab, regalerebbe il primo posto in classifica ai nebroidei, per via del 2-0 negli scontri diretti.

La conquista del primato passa dal “PalaMili” ma Ragusa dovrà superare l’ostacolo Basket School Messina. Gli scolari non faranno certo da comparsa e nella sfida di domenica vorranno chiudere degnamente la stagione regolare: questione di dignità e sportività. Ragusa avrà più stimoli ma la ZS Group Messina non sarà da meno. La pressione è tutta sui giocatori di coach Di Gregorio, mentre i messinesi, con la mente sgombra da responsabilità, potrebbero offrire una nuova bella prestazione. Inoltre, la presenza di un avversario di tutto rispetto darà la possibilità a capitan Mazzù e soci di testare qualche novità tattica studiata dallo staff tecnico in vista dei playoff. Pippo Sidoti e Francesco Paladina lavorano come sempre con grande impegno ed i ragazzi li seguono con rinnovato entusiasmo, complice il successo pesante ottenuto al “PalaFantozzi”, dove la squadra ha mostrato notevoli progressi.

Nella gara si andata Ragusa si è imposta per 80-62, contro una Messina non al top, crollata nel finale dopo essere passata a condurre nel terzo parziale. Si prevede un incontro avvincente che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati e dei tifosi della Basket School. L’appuntamento è alle ore 18 di domenica 31 marzo, al “PalaMili”, arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Luca Moschitto di Catania. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del club peloritano al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/basketschoolmessina/.