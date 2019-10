La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, ha ingaggiato il centro serbo Djordje Petrovic

PER LA STAGIONE 2019/21020

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza comunica l’ingaggio per la stagione 2019/2020 del centro Djordje Petrovic. Il pivot serbo classe 2002, 206 cm di altezza, andrà ad integrare il pacchetto lunghi a disposizione della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza. Nella scorsa stagione Petrovic si è distinto nel Cecina Basket dove ha disputato il torneo U18 di Eccellenza, venendo spesso aggregato alla prima squadra. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia la Sport Leader Agency del procuratore Zivanovic e il referente italiano Mazzali per la grande disponibilità.

Si presenta Petrovic: “vengo dal sud della Serbia, sono un centro di 206 cm, ho 17 anni e gioco a basket da quando ne ho 12. Con questa esperienza prima di tutto vorrei crescere come persona e poi come giocatore di basket e penso che questo team sia un ottimo posto per raggiungere i miei obiettivi. Credo che questa squadra possa arrivare lontano e mi impegnerò a dare il massimo. Saluto i nostri tifosi e li invito a venirci vedere al palazzetto”.