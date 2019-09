La Nuova Pallacanestro Messina, conferma nello staff tecnico coach Claudio Pizzuto

La Nuova Pallacanestro Messina comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la stagione 2019/2010 con coach Claudio Pizzuto. Il giovane tecnico pattese classe 1977 rimarrà nello staff tecnico della Nuova Pallacanestro Messina anche nel prossimo torneo di serie D girone B, dopo aver conseguito la qualifica di allenatore di base. Seconda annata alla Nuova Pallacanestro Messina, un bilancio della prima che si è chiusa con un terzo posto e una semifinale playoff.

“Per quanto riguarda la stagione scorsa il bilancio è più che positivo perché siamo partiti tra mille difficoltà, fra le tante non avere un campo dove allenarci, abbiamo cominciato la preparazione praticamente per strada e abbiamo dovuto operare sul mercato con grande ritardo, essendo nati solo a luglio 2018. Arrivare terzi in campionato è stato un risultato che nessuno si aspettava perché in tanti ci davano un gradino sotto le avversarie”.

Cosa le ha lasciato lo scorso torneo?

“La consapevolezza che a livello sportivo non puoi prendere sottogamba nessuno, la dimostrazione sono state le sconfitte di Caltanissetta e Acireale con formazioni alla nostra portata, partite fondamentali per noi che ci sono sfuggite per uno/due canestri e ci sono costate il secondo posto finale”.

Cosa si aspetta da questa nuova stagione?

“L’annata che andremo ad affrontare siamo riusciti a organizzarla con un po’ di anticipo nonostante le vicissitudini legate alla riammissione in serie D, il roster è stata composto con i giocatori che volevamo ma sarà soltanto il campo a dire quanto veramente valiamo e quello che potremo ottenere”.

Giocherete nel girone B con le due società di Milazzo e Cefalù, Marsala, Cus Palermo, Bagheria, Canicattì e Caltanissetta, un suo giudizio.

“Il girone dal punto di vista logistico non è il massimo pensando alla distanza di Marsala, Caltanissetta e Canicattì, inserire le altre tre messinesi sarebbe stato sicuramente più interessante a livello di seguito, perché i derby generano sempre attenzione mediatica e spettatori. Fra le più accreditate vedo sicuramente le due formazioni di Milazzo e la Zannella Cefalù, noi lotteremo assieme alle altre per inserirci nei playoff”.