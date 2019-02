La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, attesa alla difficile trasferta di Gela

Altra sfida di cartello dopo il recupero di mercoledì con Comiso per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 24 febbraio affronterà in trasferta la vicecapolista Basket School Gela per l’ottavo turno di ritorno del campionato di serie D girone Sud. I padroni di casa, dopo il successo al PalaRussello di Comiso, hanno perso la testa della classifica, e sono ora secondi a due punti dai ragusani, mentre Messina è terza a pari punti con Piazza Armerina. Il calendario prevede in questa diciannovesima giornata anche lo scontro fra Comiso e Piazza Armerina, ragion per cui a tre gare dalla fine diventa l’ultimo crocevia stagionale per il piazzamento finale.

La formazione allenata da Bernardo non fa mistero di puntare alla promozione nella categoria superiore, sfuggita solo in semifinale nella scorsa stagione, e per fatto ha affiancato ai confermati fratelli Caiola, Emanuele (classe 1993) e Gaspare (classe 1997), esterni che garantiscono 20 punti di media a gara a testa; dal mercato estivo sono arrivati il play inglese Eynon (20,3 punti di media) e la guardia canadese con passaporto inglese Basi (23,9), protagonista all’andata di un gran duello con Stuppia. A chiudere il quadro dei senior l’esperienza dell’ex Licata Falanga e di La Rosa, mentre da due gare è tornata a giocare la guardia Sanfilippo; i giovani locali completano il roster.

Messina dal canto suo spera di recuperare qualcuno fra gli infortunati di lungo corso, mentre sicuramente sarà assente l’allenatore Pizzuto, squalificato per due giornate dopo il match con Comiso, nonostante in campo non avesse ricevuto neanche un fallo tecnico. Palla a due per Melfa’s Basket School Gela – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina domenica 24 febbraio alle ore 18:30 alla Palestra ITIS di Via Pitagora a Gela, arbitreranno Carlo Garofalo e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG).