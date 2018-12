La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, capolista del campionato di serie D girone Sud

Dopo il successo nel match casalingo contro la capolista Gela agganciata in testa al torneo la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina il 9 dicembre viaggerà alla volta del PalaHamel di Porto Empedocle per affrontare il fanalino di coda Girgenti Giants, formazione che per via di una penalizzazione è attualmente a -1 in classifica. Il match della nona giornata del campionato di serie D girone Sud nasconde delle insidie legate al fattore psicologico, gli atleti di coach Pizzuto dovranno entrare in campo senza guardare alla classifica e giocare una gara di grande concentrazione per evitare un passo falso.

La formazione neopromossa dal torneo di Promozione ha il suo top scorer in Giuseppe Magro, classe 1998 della Fortitudo Agrigento, che viaggia a 16,8 punti di media, l’esperto ex Licata Dipasquale (11,8), l’ex Porto Empedocle Hichem Fathallah (11), e l’ala Zambito (10,5) che rappresentano i principali marcatori. Palla a due per Girgenti Giants – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina domenica 9 dicembre alle ore 18.30 al PalaHamel di Porto Empedocle, arbitreranno Salvatore Arbace di Ragusa (RG) e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG).