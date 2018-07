L’Acr Messina S.S.D. ARL, definisce gli assetti della squadra per il prossimo campionato

I titolari dell’Acr Messina S.S.D. AR.L. , hanno reso noto di aver definito gli accordi con tre nuovi soggetti che avranno mansioni all’interno della compagine societaria. Il ruolo di segretario generale, è stato affidato a Massimo Bandiera.

Come spiega il presidente biancoscudato Pietro Sciotto: “a lui toccherà il compito di organizzare l’organigramma della società, professionalizzandola e rendendola già pronta per affrontare il professionismo. Sta già lavorando, su indicazione della proprietà, sia all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D che alla presentazione della domanda di ripescaggio in Serie C se dovessero esserci posti disponibili. È un aspetto, in questo momento, prioritario per la società che ha riservato una parte del budget annuale al pagamento delle somme necessarie in caso di ammissione in terza serie. Se così non avverrà, quella somma sarà utilizzata, in aggiunta, per il potenziamento della rosa”.

A ricoprire l’incarico di direttore sportivo, sarà Carmelo Rappoccio, lui sta già verificando diverse candidature dalle quali scegliere il prossimo allenatore che verrà comunicato tra non molto.

Dice ancora Sciotto: “vogliamo un tecnico ambizioso che abbia già esperienza e spalle abbastanza larghe da caricarsi tutta la pressione di un campionato a vincere a Messina e che abbia già esperienza in Serie C. Per questo motivo abbiamo valutato diversi allenatori, tutti che conoscono già il campionato di Serie D e il Girone I in particolare. Contiamo di ufficializzare il nome del nuovo allenatore nel giro di un paio di giorni”.

Scelto anche il team manager, nella persona di Gianfranco Laganà, descritto come una persona avente grandi qualità e sensibilità in grado di unire lo spogliatoio, come afferma lo stesso numero uno giallorosso.