Le ragazze del Mondo Volley Messina, ottengono la terza vittoria su altrettante giornate di campionato

Il Mondo Volley Messina ottiene la terza vittoria in altrettante giornate disputate del campionato provinciale femminile di Prima Divisione. Alla Palestra “Juvara” la formazione di mister Massimiliano Triolo si aggiudica per 3 a 0 il derby cittadino con il Team Volley.

Un incontro che il Mondo Volley ha affrontato con il giusto approccio mentale dando vita a tre set dall’andamento fotocopia, tenuti sempre sotto controllo nel loro sviluppo, alternando sul taraflex le nove atlete in distinta. Complimenti al Team che, soprattutto nel terzo set, ha mostrato spunti di gioco interessanti con un gruppo composto in prevalenza da atlete giovani ma in possesso di margini di crescita in prospettiva. Con questa affermazione Lanzafame e compagne salgono a quota 8 punti e raggiungono in testa alla classifica il Play Volley Barcellona, che ha superato in casa il Peloro al tie break. Il prossimo impegno di campionato è previsto per domenica 16 dicembre alla Palestra “Giorgio La Pira” con la Nino Romano.

Team Volley Messina – Mondo Volley Messina 0-3; Set: 6-25, 3-25, 14-25;

Mondo Volley Messina: “Brunoni, D’Amico, Vento, Lanzafame (k), Grillone, Ruggeri, Gentiluomo, Mollura (l), Bitto (l). All. Massimiliano Triolo”.