Le ragazze del Mondo Volley Messina, vincono nella gara d’esordio

Le ragazze del Mondo Volley Messina bagnano con una vittoria l’esordio nel campionato di Prima Divisione femminile. La formazione giallorossa si è imposta a Giardini Naxos sui padroni di casa della Scuola Pallavolo Mevolley per 3 a 0. Il successo arriva al termine di una prestazione di estrema regolarità e concretezza, per essere alla prima uscita con i punti in palio. Condizione fisica e meccanismi di gioco vanno sicuramente perfezionati, ma i segnali arrivati sono incoraggianti in prospettiva futura.

Mister Triolo puntava in avvio sulla formazione che vedeva Gentiluomo in regia, poi Lanzafame, D’Amico, Guanta, Grillone, Ruggeri, con Gloria Mollura a svolgere le mansioni del libero. Non sono mancati gli avvicendamenti in campo nel corso dei tre set con Brunoni, Vento, Tidona, Tringali, Donato e Bitto che dalla panchina hanno trovato spazio e occasioni per dare il loro apporto al collettivo giallorosso.

I primi 2 set hanno preso sin dalle fasi iniziali una piega favorevole al Mondo Volley che metteva la testa avanti andando ad allargare la forbice con una progressione che trovava il suo epilogo in un duplice 25 a 13. Nel terzo regnava più equilibrio per quasi metà frazione, complice la reazione d’orgoglio delle padrone di casa e un calo di rendimento delle giallorosse. Alla distanza il Mondo Volley riprendeva a viaggiare sui ritmi dei parziali precedenti andando a chiudere la contesa (25 a 20).