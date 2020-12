Marta Verona (della Alma Patti), super per rendimento nella classifica marcatrici

Nonostante l’opportunità sciupata di portare a casa due punti importantissimi contro la Pf Umbertide, l’Alma Patti Basket può ritrovare parzialmente il sorriso dando uno sguardo alla classifica marcatrici del campionato di Serie A2 Girone Sud al termine della 9^ giornata dei campionato.

E’ lì che al secondo posto si trova la palermitana Marta Verona, giocatrice sempre costante nel rendimento dalla prima giornata, e che riesce a confermare il suo stato di grazia posizionandosi alle spalle del talento bresciano, classe 2005, Carlotta Zanardi.

Zanardi, esordiente in Serie A2 come la Brixia Brescia, sta stupendo tutto l’ambiente cestistico italiano con prestazioni anche da 30 punti a gara e oltre, ma l’idea che alle sue spalle ci sia una veterana dell’A2 come Marta Verona certo galvanizza l’ambiente dell’Alma Basket del presidente Attilio Scarcella.

“Non ho mai guardato al tabellino, ai punti realizzati, perché il mio unico obiettivo è sempre quello di dare una mano alla squadra, quindi sono contenta di esserci riuscita facendo bene individualmente. Alcune squadre sono ferme a causa del Covid-19 e probabilmente incide anche questo, ma sono davvero contenta di essere lì“. E’ il commento di Marta Verona.