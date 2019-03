Martina Marra (Messina Volley): “La partita contro il Teams Volley Catania non sarà facile, ma noi siamo pronte ad affrontarla”

Trasferta delicata per il Messina Volley che, nella 17ª Giornata del Campionato di Serie C girone B, affronterà la capolista Teams Volley Catania. All’andata le etnee si sono imposte al -PalaRescifina- per 3-1 e dunque capitan Gloria Scimone e compagne cercheranno di riscattarsi nella palestra dell’I.C. -Recupero- di Catania. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo provengono dalla vittoria interna nel derby contro la Messana Tremonti, mentre il Teams Volley Catania si è aggiudicato per 3-0 l’incontro del -PalaNebiolo- contro il CUS.

A presentarci il match di sabato prossimo è il centrale giallo-blu Martina Marra: “la partita contro il Teams Volley Catania non sarà facile e, diversamente da quanto si possa credere, questo non ci scoraggia affatto. L’idea di affrontare un avversario temibile non ci spaventa, tutt’altro. Sfide come questa ci danno la spinta per fare sempre meglio e mettere in campo tutta la grinta e la voglia di fare che ci caratterizza. Crediamo molto in noi e nel lavoro di squadra. A prescindere dalla classifica, il nostro principale obbiettivo è la crescita sia individuale che di gruppo e di questo siamo piuttosto soddisfatte e orgogliose”.