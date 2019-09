Oggi ricomincia il campionato, al via diretta Sport

Il testo che segue, lo hanno pubblicato i componenti di una nota emittente radiofonica locale: “oggi pomeriggio, dalle 14.50, su Radio Amore, torna il tradizionale appuntamento con il racconto delle partite in diretta dagli stadi. Vivremo insieme, minuto per minuto, questo nuovo campionato di serie D e, come sempre, al termine dei match, vi proporremo un ampio dopo gara con le interviste in diretta dagli spogliatoi, i commenti in studio ed i vostri interventi via WhatsApp al 366 41 50 500”.

Radio Amore è ascoltabile in fm sulle seguenti frequenze:

– Messina, Provincia Ionica, Reggio Calabria: 105,800

– Da Villafranca a Patti: 98,2 e 97,100

– Nebrodi: 95,9

– Da Capo D’Orlando a Cefalù: 104,5

“Sul web disponibile lo streaming audio illimitato su www.radiamore.net e l’app per Android -radio amore group-“.