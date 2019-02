La Benfapp Capo d’Orlando, e’ apparsa stanca uscendo sconfitta dalla sfida tenutasi all’Hype Forum di Biella con il punteggio di 96-75.

I 25 punti di Brandon Triche ed i 22 di Jordan Parks, non sono stati sufficienti per vincere. 12 punti per Davide Bruttini, 6 per Laganà con 2/4 da tre punti.

La compagine orlandina ora, ricarichera’ le pile per ripartire già domenica 3 febbraio dalla gara del PalaSikeliArchivi, dove alle 17.00 affrontera’ Legnano! #GoCapo.