P.C.R. Messina e Cus UNIME: anche quest’anno, ci sarà la festa del minibasket

Anche quest’anno, la P.C.R. Messina e il Cus UNIME organizzano la festa minibasket “Enrico Vinci’s day”, intitolata alla memoria dello storico e indimenticato presidente della Federbasket. Giunta alla sua Quarta edizione la festa è dedicata ai bambini dei centri minibasket di Messina che hanno aderito, i quali, si affronteranno in mini gare, divisi e mischiati tra loro in una mattinata di condivisione e integrazione per i bambini, e di promozione dello sport nella pienezza dei suoi valori. La manifestazione è interamente gratuita per i partecipanti e, per il primo anno, è realizzata con il concorso dell’Assemblea regionale siciliana.

Per la gioia dei piccolissimi cestisti, anche per questa quarta edizione Steccogelato sarà partner dell’Enrico Vinci’s day, omaggiandoli con i propri squisiti gelati artigianali. L’appuntamento è fissato per sabato 22 dicembre al Palanebiolo, con inizio alle ore 9.30 con gli incontri della categoria esordienti tra Cus UUNIME, P.C.R. Messina e Lumaka Reggio Calabria.

A seguire i mini incontri per le categorie aquilotti, scoiattoli e pulcini insieme alle altre società partecipanti: “Basketschool Messina, Fortitudo Messina, Sant’Ignazio, San Matteo, Società Virtussina, A.S.D. Sport 360”.