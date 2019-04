Pallanuoto – Cus Unime: i cussini della Serie A2 maschile, ripartono da Palermo

Un vero e proprio test verità quello che attende il CUS Unime al rientro dopo la pausa pasquale. Quando mancano cinque turni dalla conclusione della stagione regolare e con i giochi per l’accesso ai playoff ancora apertissimi, la truppa universitaria domani farà visita al Telimar Palermo (palla a due alle ore 17.00), compagine costruita per tentare il salto di categoria ed attualmente 1 punto dietro rispetto ai messinesi che, invece, si attestano sorprendentemente in quarta posizione a quota 33 lunghezze. Con il pokerissimo di vittorie i gialloblù riprendono il campionato con il chiaro intento di proseguire la splendida cavalcata, tentando di conquistare punti pesantissimi e di rifarsi dalla sconfitta subita all’andata quando, alla cittadella sportiva universitaria, i palermitani si imposero con un 12-9 finale.

Rispetto a quella partita, però, gli universitari possono contare tra i pali del portiere titolare (all’andata assente perché infortunato) e, soprattutto, su uno splendido momento di forma che è valso la conquista di ben 15 punti consecutivi. Ad attenderli, però, un Telimar che ha assoluto bisogno di recuperare punti ed entusiasmo, dopo qualche passaggio a vuoto nelle ultime uscite. La vittoria, infatti, manca ai palermitani da ben 4 turni (gli ultimi 3 punti sono arrivati in casa dei Muri Antichi lo scorso 23 marzo) e nell’ultima uscita i ragazzi allenati da Mister Mustur hanno dovuto anche subire la pesante sconfitta davanti ai propri tifosi per mano del Pescara. Con 1 solo punto in 3 partite la società palermitana ha optato anche per l’avvicendamento del tecnico, portando in panchina Ivano Quartuccio, tecnico dalla grande esperienza ad alti livelli (vincitore anche di alcuni Scudetti a livello giovanile), che vorrà certamente inaugurare nel migliore dei modi il suo corso e regalare gioie sin da subito ai propri tifosi. Sarà una vera e propria battaglia, dunque, quella che attenderà i cussini pronti, però, a dare il massimo per tentare il colpaccio in un campo difficilissimo, dove è inciampata persino la capolista fermata sul pari.

Siamo reduci da un bel filotto di vittorie che ci hanno proiettato con entusiasmo nelle parti altissime della graduatoria: “adesso, però, definiremo meglio il nostro futuro perché affronteremo nei prossimi incontri squadra costruite per il salto di categoria. Noi cercheremo di far punti con tutte e di arrivare più in alto possibile, consapevoli che non sarà affatto semplice. Il Telimar è uno squadrone che anche con il cambio del tecnico vorrà puntare a batterci ed arrivare sino in fondo più in alto possibile. Sappiamo che troveremo una piscina caldissima ed una squadra agguerrita ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sarà una delle 5/6 finali che ci aspettano e dovremo essere bravi a farci trovare pronti”.