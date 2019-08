Presentata nella serata di ieri in piazza Duomo dal direttore operativo, Davide Manzo, e dal responsabile dell’ufficio stampa, Giuseppe Fontana, la nuova squadra dell’Acr Messina

Nel corso della serata di ieri, è stata presentata in piazza Duomo, la nuova Acr Messina. Ad avere l’onere di comunicare le novità per la prossima stagione che inizierà con la prima giornata di Campionato della Serie D, in programma il 1° settembre è stato il direttore operativo Davide Manzo coadiuvato dal responsabile dell’ufficio stampa, Giuseppe Fontana.

In questa circostanza è stato presente, insieme ai tanti tifosi e cittadini, anche il sindaco peloritano Cateno De Luca, che auspicando per il futuro come vi possa essere solo una Squadra di calcio cittadina, ha augurato alla formazione ed ai dirigenti i successi che meritano. Durante il suo intervento De Luca, ha fatto sapere che ad ottobre ci sarà il bando per la gestione pluriennale dei due stadi cittadini.

A far gioire il pubblico festante, anche la sfilata di: “Antonio Obbedio (direttore sportivo della società), Antonio D’Arrigo (direttore generale) e Paolo Sciotto (amministratore delegato)”.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.