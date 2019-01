Primo match del 2019 per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, contro il Basket Club Paternò

Primo impegno ufficiale del 2019 per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 6 gennaio di fronte al pubblico amico affronterà il Basket Club Paternò per la dodicesima giornata del girone Sud della serie D. Gli atleti di coach Pizzuto, che hanno osservato un turno di riposo nel turno natalizio del 23 dicembre, sono attualmente secondi in classifica alla pari con Comiso con 16 punti, a due dalla capolista Gela (18) e con due punti di vantaggio sulle inseguitrici Piazza Armerina (14) e Pozzallo (14). In attesa degli scontri diretti che decideranno chi di queste cinque formazioni parteciperà ai playoff (la formula della serie D prevede la post season per le prime quattro) Stuppia e compagni non possono permettersi passi falsi a partire dalla sfida contro Paternò.

Gli avversari allenati dal messinese Rocco De Luca contano sui numeri dell’americano Mallory (18,2 di media) e sull’esperienza del quarantaseienne Grasso (6,4) assieme ai numeri del centro Asero (9,3) e delle ali Fiorito (12,6) e Caltabiano (8,8). Interessanti i numeri dei giovani Costanzo (11,6) e Gemmellaro (6,6) mentre da Adrano è arrivato l’ala dai grandi mezzi fisici Bulla. Palla a due per Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina – Basket Club Paternò domenica 6 gennaio alle ore 18:00 al PalaRussello di Messina con ingresso gratuito, arbitreranno Luca Beccore e Matteo Gazzara di Messina (ME). Aggiornamenti durante la partita sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/!