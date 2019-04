Radio Amore attraverso una sintesi filmata, rivive le emozioni per la conquista da parte dell’Acr Messina, della finale di Coppa Italia [Video]

Dallo staff di Radio Amore, in un post pubblicato su Facebook, scrivono: “il Messina batte il Giulianova in rimonta e conquista la finale di Coppa Italia (in Sicilia è la prima volta). È stata una serata splendida ieri al -Franco Scoglio-. Riviviamone tutte le emozioni in questa ricca sintesi filmata”.

