Seconda sconfitta stagionale, per l’Acr Messina di Pietro Infantino

Si sono infrante su un muro molto elevato, le speranze dell’Acr Messina di riscattarsi dopo il passo falso casalingo di domenica scorsa allo Stadio Franco Scoglio che ha fatto segnare un esordio in default con tre goals subiti dal Bari di De Laurentiis. Oggi, miglior sorte non è toccata ai peloritani di mister Pietro Infantino, i cui calciatori hanno terminato mestamente la gara contro l’Igea Virtus al D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto con un uguale passivo di tre reti.

Un risultato che ha fatto vergognare i 500 supporters giallorossi, accorsi per sostenere quelli che dovrebbero diventare i loro beniamini. La sconfitta, ha fatto arrabbiare il presidente della Società Pietro Sciotto che alla terza marcatura dei padroni di casa ha lasciato prima dei 90 minuti regolamentari il campo di gioco. E’ stato un match, con l’Acr risultato evanescente in tutte le zone del campo, mentre i barcellonesi guidati dal loro allenatore Mancuso hanno pressato ed aggredito i loro avversari ben più quotati (in teoria) sulla carta, non foss’altro per il blasone del quale si fanno carico ogni volta che indossano la maglia biancoscudata.

A mandare la palla alle spalle del portiere ospite, sono stati Miuccio al 19′ e al 37′ e Lanza all’87’.