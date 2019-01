Serie D regionale, terza giornata di ritorno: la Nuova Pallacanestro Messina, sfiderà al Pala Russello il Grottacalda di Piazza Armerina

Torna in casa la Pallacanestro Messina, dopo lo scivolone in quel di Acireale, e trova subito una delle favorite al salto di categoria, il Grottacalda Piazza Armerina, un team ben assemblato, con il quale condividiamo il 2° posto in classifica, e contro il quale bisogna far valere il fattore campo, e riuscire a ribaltare la sconfitta di appena 4 punti subita all’andata, i nostri ragazzi, nonostante qualche acciacco e qualche assenza, ci metteranno anima e cuore, affidandosi anche al supporto degli appassionati sostenitori, sempre perché “Uniti si Vince…”.

Oggi non potete mancare, è una gara importante, si gioca con il nome della ns, della vs città…! Ad oggi il Pala Russello è imbattuto, aiutateci a fare in modo che così rimanga, sostenete Messina.