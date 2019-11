IN TEMPO REALE I RISULTATI DELLE PARTITE DI CALCIO DAI CAMPI DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA

Anche per oggi, domenica 10 novembre 2019… su www.stadioradio.it la diretta delle partite dei Campionati di Calcio di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

In tempo reale, vi sono i collegamenti dagli stadi calabresi e siciliani. Per ascoltare e vedere tutto, si puo’ seguire il filmato in basso.