Strepitosa rimonta con vittoria finale, della Sicily Express Courier – Nuova Pallacanestro Messina

Strepitosa rimonta per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che contro il forte Grottacalda Piazza Armerina si impone per 79-69 dopo essere stato sotto di 14 punti all’intervallo. I peloritani chiudono le maglie in difesa alla ripresa e con un quarto parziale di 23-6 chiudono il match riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri (sconfitta di 4 punti all’andata) e raggiungendo il terzo posto solitario con due punti di vantaggio proprio sugli ennesi e a due punti dalle capoliste Gela e Comiso. La settima vittoria in sette gare al Pala Russello) è stata però davvero complicata per Messina che dovendo fare i conti con i soliti infortuni che da inizio anno affliggono il team giallorosso e con l’assenza definitiva di Pellot è stata brava a non demoralizzarsi e a ritrovare una intensità nella propria metà campo che ha spento le velleità ospiti. Partenza in equilibrio con Messina che sfrutta la capacità di subire falli in penetrazione di Stuppia e la sua precisione dalla lunetta (già in doppia cifra alla prima sirena), mentre il Grottacalda allunga nel finale di tempo con le triple di Sortino e Ventura (21-25).

E’ ancora l’ex Gela il protagonista del secondo parziale, il numero 14 infila 13 dei 25 punti degli ospiti arrivando a quota 23 e aumentando oltre la soglia di sicurezza il vantaggio di Piazza Armerina, che a metà gara è avanti 36-50. I cinquanta punti subiti in venti minuti sono troppi per coach Pizzuto che si fa sentire negli spogliatoi, Messina torna in campo con un’altra intensità e la gara cambia. Ventura non troverà più il canestro, due bombe di Albana danno il via alla straordinaria rimonta, con il vantaggio ospite dimezzato alla terza sirena (56-63).

L’ultimo parziale è un monologo giallorosso, Ala Diallo mette due triple di fila, poi i liberi di Stuppia valgono il vantaggio sul 64-63, poi Grottacalda non segna più e la tripla di Albana e le iniziative di uno Stuppia super (30 punti) valgono la vittoria. Successo dunque fondamentale per un posto nei playoff per Messina che nel prossimo turno giocherà a Caltanissetta sul parquet dell’Invicta.