Varotta torna in Sicilia: “Alla ZS Group Messina per crescere ancora con Pippo Sidoti”

La sua ultima apparizione sui parquet siciliani risale al 9 dicembre del 2017, quel giorno Peppe Varotta segnava alla Nuova Agatirno 12 dei 205 punti realizzati in 11 gare disputate con la canotta del Peppino Cocuzza. In quella parte di campionato si fece ammirare per la sua velocità e la facilità di andare a canestro da ogni posizione. Non a caso fu autore di 31 punti segnati al CUS Catania, mentre 29 li metteva a segno al PalaTracuzzi, proprio contro la Basket School Messina, che avrebbe voluto portarlo in riva allo Stretto già dall’inizio di quella stagione. Poi, a sorpresa, Varotta lasciava la Sicilia e si trasferiva a Livorno in serie B. Adesso, dopo un’altra stagione trascorsa nella C Gold emiliana, torna a casa. Troppo forte il richiamo della sua Isola: “Dopo anni passati fuori volevo tornare tra la mia gente, nella mia amata Sicilia”.

Peppe è consapevole ma soprattutto felice della sua scelta. A soli ventidue anni ha già maturato esperienze importanti, come gli anni vissuti al Basket Barcellona, in quelle che sono state le ultime grandi stagioni della pallacanestro in riva al Longano. Un periodo che rievoca i lui ricordi splendidi: “La cosa che mi manca di più di quel periodo è la bolgia dei tifosi, ovvero quell’entusiasmo di un palazzetto gremito che incita i giocatori e che ti invogliano a dare il meglio”.

Il ritorno in Sicilia coincide con la scelta di giocare con la maglia della ZS Group Messina. Il GM Bruno Donia e il DT Pippo Sidoti non si sono fatti sfuggire la ghiotta occasione: “Ho scelto la Basket School Messina per il coach. Conosco Pippo Sidoti da qualche anno e voglio avere la possibilità di continuare a crescere con lui”. Sidoti è un tecnico molto esigente, questo per la squadra potrebbe essere un problema ma anche una grande opportunità. Varotta in tal senso non nutre alcun dubbio: “Più un tecnico è esigente e più la squadra cresce. Quindi a mio avviso è solo una grandissima opportunità”.

A Messina Peppe ritroverà De Angelis, suo compagno di squadra a Barcellona: Marco ha tanta voglia di rilanciarsi. Insieme potranno fare cose importanti per la ZS Group Messina…! “Marco è un amico, sicuramente riusciremo a trovare la giusta sinergia che serve per poter giocare bene insieme e per la squadra”.

La C Silver siciliana è sempre un campionato difficile, anche per Varotta il novero delle pretendenti al salto di categoria si restringe a tre /quattro squadre: “Secondo me le squadre favorite potrebbero essere l’Alfa Catania, Ragusa, l’OrSa, ma poi, come ben sappiamo, tutto può cambiare perché il valore si dimostra sul campo”. Mentre la ZS Group Messina…!

“La Basket School potrà recitare un ruolo da protagonista. Pippo, insieme alla dirigenza, sta creando un’ottima squadra che potrà crescere con entusiasmo”. Proprio l’entusiasmo potrebbe essere un fattore importante, per una formazione che punta a migliorare il piazzamento conquistato nello scorso campionato. Per questo motivo Peppe, chiama a raccolta gli sportivi e gli appassionati della Basket School…! “Posso promettervi poco, ma sicuramente posso garantirvi che darò il meglio di me stesso, così come ho sempre fatto, e spero di riuscire a raggiungere i nostri obbiettivi. Vi invito tutti a seguirci durante il campionato… non ve ne pentirete”.