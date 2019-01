Vittoria in rimonta della Zs Group Messina, sull’Acireale

Vittoria in rimonta per la ZS Group Messina al termine di una gara combattuta che gli scolari hanno fatto propria nei minuti finali. L’Acireale si è dimostrato avversario assai pericoloso, ha giocato un basket veloce che ha messo in difficoltà gli scolari, con il nuovo arrivato Bērziņš, autore di ben 7 triple sulle 16 complessive realizzate dai granata, contro le sole due messe a segno dai peloritani che hanno preferito il gioco interno. E’ stata proprio l’alta percentuale al tiro dai 6,75 a fare la differenza in questo match, ma Messina ha avuto la forza di risalire anche quando è andata sotto di 21 lunghezze, nel corso del secondo periodo, conquistando due punti preziosi per la sia classifica che adesso li vede da soli al sesto posto, in piena zona playoff. Tra i peloritani il gradito ritorno in campo di Nino Sidoti (9 punti) e cinque uomini in doppia cifra: Black (21), Mazzullo (16), Mazzullo (16) Kolev 15 e Fathallah (15).

Gli acesi partono forte e prendono subito morale, mentre la Basket School è appare un po’ molle in difesa. Bērziņš e Patanè costruiscono subito un buon vantaggio (13-4). I giallorossi cercano di reagire, con Knezevic, Black e Mazzullo, ma le giocate di Persano fanno volare Acireale sul +15 (10-25). Malgrado gli sforzi, la Basket School vede gli avversari sempre lontani, anche per via degli errori ai liberi. Persano piazza la tripla del +18 (14-32) e nel finale del quarto i due liberi di Fathallah fissano il risultato sul (16-32). Coach Paladina chiede di stringere le maglie difensive, Messina risale sul -11 (23-34) con Kolev, Corazzon e Black, ma gli etnei non sbagliano un tiro dall’arco. Bērziņš, Persano e Cerame, regalano il massimo vantaggio al team di coach Angirello (24-45).

Messina comincia a difendere meglio, un parziale di 7-0 griffato Fathallah, Kolev e tripla di Corazzon, costringe al time out gli avversari (31-45). Nonostante qualche amnesia, la ZS Group è più reattiva in difesa, e in chiusura di primo tempo si riavvicina agli acesi con la tripla del ritrovato Nino Sidoti (salutata dal boato del pubblico), le penetrazioni di Black e con Knezevic e Corazzon che rispondono a Khomin e al solito Bērziņš. Al riposo lungo Acireale è avanti di 11 punti (43-54).

Al ritorno in campo Messina cerca di forzare i tempi, ma gli acesi rispondono ancora con le conclusioni dall’arco di Persano (49-64). Il break di 8-0 firmato da Black (4), Mazzullo e Kolev, riporta la Basket School sotto di 7 lunghezze (57-64), ma due bombe di Patanè e Antronaco ricacciano indietro i padroni di casa che reagiscono immediatamente. Il finale del terzo periodo è di marca messinese, Mazzullo, Black, Kolev e Fathallah piazzano un break di 14-4 che riporta gli scolari sotto di 3 lunghezze alla mezzora (71-74). Il quarto finale è entusiasmante, la ZS Group cerca di agganciare gli avversari con un ispirato Mazzullo, ma Bērziņš (10 punti consecutivi) non molla e riporta i suoi sul +7 (77-84).

Messina capisce che è il momento di difendere forte e con un break di 8-2, propiziato da Nino Sidoti, Mazzullo, Corazzon, si riporta a -1 (85-86). Black mette il canestro del sorpasso, poi Fathallah e Mazzullo allungano fino al +5 (91-86) tra il tripudio dei supporters giallorossi. Nel finale la ZS Group gestisce il vantaggio, e dopo la tripla del -3 di Gulisano, chiude i conti dalla lunetta con Fathallah (96-91). Finisce con gli applausi per entrambe le squadre, protagoniste di una gara spettacolare che ha divertito gli oltre duecento del PalaMili. Domenica prossima la Basket School Messina è attesa dalla trasferta in casa del Milazzo, fanalino di coda del girone.