ZS Group Messina – Olympia Comiso, una sfida (iniziata alle ore 18) da non perdere, oggi domenica, al “PalaMili”

Dopo due vittoriose trasferte consecutive, la ZS Group Messina torna a giocare di fronte al pubblico amico. I peloritani ospitano l’Olympia Basket Comiso, quinta forza del girone con 30 punti all’attivo, reduce dal successo interno sul Gela. Gara da affrontare con estrema attenzione dagli scolari contro un avversario che in trasferta ha ottenuto sei affermazioni e viaggia ad una media di 74.8 punti realizzati e 75.3 subiti lontano dal “PalaDavolos”.

La compagine allenata da coach Ceccato è sicuramente la lieta sorpresa di questa stagione e può fare affidamento su giocatori esperti come il play Occhipinti (17.9 ppg) e l’ala Boiardi (18.2 ppg), mentre non sarà del match la guardia Savarese (10.1 ppg) fermo per infortunio. Sotto canestro attenzione all’ala grande Hayes (12.2 ppg) e al centro Turner (9.3 ppg). Nel match di andata i giallorossi si sono imposti per 73-67 e puntano a bissare quel successo per continuare a tallonare la coppia di testa. Anche ad Alcamo la squadra allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina ha offerto l’ennesima grande prova offensiva. Nonostante un Warden in tono minore, gli scolari hanno trovato in De Angelis il loro trascinatore, a riprova che la Basket School è un gruppo solido formato da ottime individualità.

In difesa ha concesso qualcosa agli avversari, ma con 19 punti di vantaggio, coach Paladina ha preferito, a ragione, tirare fuori dalla mischia alcuni titolari in vista della sfida di domenica con i ragusani. La prestazione del “PalaTreSanti” rappresenta un altro passo in avanti e non un punto di arrivo. Busco e compagni possono ancora migliorare il proprio rendimento, ma non devono sentirsi appagati per quanto fatto finora ed evitare assolutamente di abbassare la guardia, come predica ormai da inizio stagione coach Sidoti. Il match contro Comiso offre buoni spunti tecnici che gli appassionati messinesi non si dovranno assolutamente perdere. La Basket School Messina chiama a raccolta i suoi tifosi per sostenere i ragazzi in questo intenso finale di campionato. La palla a due di ZS Group Messina – Olympia Comiso è prevista per le ore 18 di domenica 23 febbraio, al “PalaMili”.

Dirigeranno la gara Arturo Tartamella di Trapani e Fabrizio Maria Miragliotta di Palermo. La partita sarà trasmessa in diretta, streaming, a partire dalle ore 17:55 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina all’indirizzo https://www.facebook.com/basketschoolmessina/ Invece, martedì 25 febbraio alle ore 17:00 e mercoledì 26 alle 21:00 sarà trasmessa in differita sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf Tv.