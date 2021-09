L’UOMO E' STATO SOCCORSO E TRASPORTATO IN ELISOCCORSO..., AL POLICLINICO UNIVERSITARIO “G. MARTINO” DI MESSINA

Stamane intorno alle 9.00 in un cantiere edile del centro storico di Taormina in via Silipigni, un operaio 58enne A.C., originario di Letojanni, è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di una carrucola.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso al Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina di Messina, dove versa in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia di Stato.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.