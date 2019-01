Grande successo della prima edizione del “Milazzo International Film Festival” ideato e diretto dalla famosa regista Annarita Campo

Annarita Campo, regista, ma con un passato e un presente di direzione artistica di eventi di grande rilievo, tra cui il prestigioso “Gattopardo Ibleo” ed il “Belluno Film Festival”, che tutt’ora dirige, ha superato sé stessa dirigendo alla perfezione questa prima edizione del “Milazzo International Film Festival”.

Una programmazione ricca di eventi tutti in “PRIMA TV”, tra i quali la proiezione del cortometraggio “Iil Cioccolatino” prodotto ed interpretato dalla bravissima attrice Francesca Rettondini, la presentazione del libro “I Vicerè ai tempi di Facebook” di Santi Cautela, del libro “Totò mio padre” di Liliana De Curtis.

Un mix di cinema, letteratura, musica, magia ed intrattenimento quello creato dalla regista Annarita Campo che ha seguito anche la regia dell’evento, arricchito da una grande programmazione.

Il primo giorno ha visto la presentazione del libro “Quelle impronte sempre nel cuore” di Cinzia Curto, la proiezione del film “Consign to Oblivion”, la presentazione del libro “Riaccendi il cuore” di Giuseppe Sammarco, l’interpretazione dell’attore di cinema e fiction David Montesi, la proiezione di “Ferita di parola” di Riccardo Cannone, la masterclass della regista Annarita Campo, la proiezione del cortometraggio “Il Cioccolatino” prodotto ed interpretato da Francesca Rettondini, la Masterclass di quest’ultima, la presentazione del libro “Totò mio padre” di Liliana De Curtis, la presentazione del videoclip “La fabbrica del talento” di 2 Elementi, il libro “Kennedy un socialista alla casa bianca” di Santi Cautela, il documentario di Rai Cinema dal titolo di “Totò mio padre” e per poi concludere con due spettacoli di musica e magia “Viaggio nel cinema attraverso la musica” con il Duo Imbesi-Zangarà e “Cinema & Magia” con il mago Salvin.

La seconda ed ultima giornata ha visto la presentazione in esclusiva del libro “I Viceré ai tempi di Facebook” di Santi Cautela, la proiezione di “Blinking Mirrors” di Paolo Inglese, la presentazione del libro “Mal comune mezzo gaudio- la vita secondo Totò” edito da Rizzoli e la proiezione del videoclip “Soldatini di carta” di Giulia Ventisette (Premio della Giuria).

Premio “Tina Merlin” a “Quelle impronte sempre nel cuore” di Cinzia Curto e “Riaccendi il cuore” di Giuseppe Sammarco (Premio della giuria), premio “Shakespeare” a David Montesi, premio “Giovanni Campo” al libro “Totò mio padre” di Liliana De Curtis, premio “Cuore del Popolo” a “Mal comune mezzo gaudio-la vita secondo Totò”, premio “John Wayne” a Saverio Malara, premio “Giulietta Masina” ad Anna Teresi, “Bette Davis” a Daniela Patroncini.

Premio “GRETA GARBO” all’attrice Francesca Rettondini. E’ stato inoltre assegnato il “PREMIO ALLA CARRIERA-post mortem” del BELLUNO FILM FESTIVAL al grande ed inimitabile TOTO’.

Con il premio “GROTTA DI POLIFEMO” del MIFF sono stati premiati: il “Duo Imbesi-Zangarà” per la musica, Mago Salvin per l’illusionismo, Salvatore Cilona per il teatro, Filippo De Mariano per l’arte & scultura, Piero Genovese per il giornalismo e “Blinking Mirrors” di Paolo Inglese per la sezione “cinema”.

Il premio “Baronessa Luigia Sipione” è andato al libro “Kennedy un socialista alla Casa Bianca” di Santi Cautela.

Per il MIFF è stato assegnato il “PREMIO ALLA CARRIERA per la MUSICA” alla cantante di origini spagnole Carmen Villalba.

è stata assegnata a “Il Cioccolatino” prodotto ed interpretato da Francesca Rettondini, che è stato presentato in esclusiva.