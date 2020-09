Da Roma, in piazza Bocca della Verità, per la manifestazione iniziata alle ore 16.00 ed organizzata dal Popolo delle mamme di Nonna Maura Granelli, per contrastare la dittatura sanitaria di matrice governativa, con l’obiettivo di salvare tutti i bambini, l’intervento dell’avvocato Edoardo Polacco.

L’iniziativa odierna, si concluderà alle ore 20.00.