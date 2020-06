Scirocco: “Ultime folate indoor, questa sera, alle ore 20.30 su Rtp”

"IN PUNTATA TORNA IN DIRETTA IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA"

Oggi gran finale per la stagione invernale di Scirocco in onda alle 20.30 su Rtp. Tra gli ospiti in studio via Skype, da Fiumedinisi, il sindaco Cateno De Luca che ha scelto il talk condotto da Emilio Pintaldi per rilasciare la sua prima intervista in diretta dopo quarantacinque giorni di assenza.

Diversi gli step della trasmissione in cui si parlerà di rilancio del turismo e di economia con: “l’assessore al Turismo Enzo Caruso e il sindacalista della Cisl Salvatore D’Agostino D’Agostino, della gestione dell’emergenza sanitaria in fase tre con l’infettivologo Giuseppe Nunnari del policlinico, di scuola con la partecipazione di alcuni studenti: Mattia Smeriglio campione nei giochi matematici a soli dieci anni e ai tempi della didattica a distanza e Giuseppe Arena che ha appena sostenuto gli esami di maturità. Previsti collegamenti esterni dalla Camera di Commercio con i rappresentanti degli ordini professionali e con diversi giovani”.