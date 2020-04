Al Policlinico Universitario di Messina, si e’ verificato un altro decesso di una paziente risultata positiva al Covid-19

SALGONO COSÌ A 36 COLORO CHE HANNO PERSO LA VITA IN CITTÀ ED IN PROVINCIA

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso il Policlinico “G. Martino” di Messina, dove si trovava ricoverata, è deceduta una donna di 95 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro il proprio cordoglio. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 36 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo, si è registrata una nuova guarigione di un paziente che era risultato affetto da Covid-19, ricoverato al Policlinico di Messina da circa 3 settimane. Si tratta di un uomo di 49 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 45.