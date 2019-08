Alessio Ossino, il cantante neomelodico di Catania, si schiera contro Samara [Video]

Il cantante neomelodico di Catania, contro Samara, invita a condividere il suo video postato ieri sulla propria pagina Facebook per eliminare questo personaggio che fa paura ai bambini.

Ossino, ha riferito: “le persone speciali non si possono fare prendere in giro da questi che stanno facendo terrorizzare i nostri figli. Noi siamo persone speciali…, madri e padri di famiglia per le cose giuste e la Giustizia. Ci sono bambini, che stanno avendo problemi psicologici. Blocchiamo queste situazioni, perchè in mezzo a queste vicende potrebbero esserci anche i bambini delle nostre famiglie”.