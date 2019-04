All’ex Ospedale Regina Margherita di Messina: secondo incendio, in due giorni

All’ex Ospedale Regina Margherita di viale della Libertà a Messina, oggi si è verificato il secondo incendio in due giorni. Dopo le fiamme sviluppatesi ieri in un locale adibito a “magazzino” dove sono stati avvolti dal fuoco… referti, buste paga, materiale con dati sensibili e attrezzature in disuso, qualcuno anche oggi ha pensato bene di ammucchiare gli stessi oggetti nell’androne della vecchia strruttura sanitaria per bruciarli.

Sia mercoledì 24 aprile, che giovedì 25, sono intervenuti provvidenzialmente i vigili del Fuoco che hanno repentinamente spento i focolai. Contando gli episodi che sono avvenuti, con quello odierno, si è arrivati al quinto atto vandalico.