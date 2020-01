“La Cisl ricorda oggi 27 gennaio nella #GiornataDellaMemoria milioni di vittime dell’Olocausto”. Lo dice in una nota pubblicata oggi su Facebook la segretaria nazionale, dell’Organizzazione sindacale Anbamaria Furlan.

Prosegue, la Furlan: “mai dimenticare quella tragedia. Non c’è umanità senza libertà. Non c’è libertà senza rispetto per ogni persona. Pace, tolleranza, eguaglianza sono valori da salvaguardare e trasmettere ai giovani”.