Buongiorno: “#15agostocircondiamoroma – #AssociazioneGovernoDelPopoloAPS…, Art 52 della Costituzione”

Buongiorno: “#15agostocircondiamoroma – #AssociazioneGovernoDelPopoloAPS…, Art 52 Costituzione”. Lo ha scritto oggi su Facebook Francesco Carbone, il presidente del sodalizio associativo costituito il 25 luglio del 2018 a Villafrati (PA).

Carbone, ha sottolineato: “la difesa della PATRIA è sacro dovere del Cittadino. Ci vediamo giorno 15 Agosto 2020 presso l’area di servizio Casilina Interna/Esterna alle ore 14 per poi partire in carovana alle ore 16 per circondare Roma in entrambi i sensi di marcia”.

Vi invito a leggere i comunicati e visionare i video inerenti l’evento:

