Consorzio Autostrade Siciliane: sono stati avviati i lavori, sull’A18 ME/CT e nell’A20 ME/PA

Sono stati avviati nuovi lavori nelle autostrade Messina/Catania e Messina/Palermo come di seguito specificati:

A18 MESSINA CATANIA

• Interventi sullo sbocco della Galleria Noritteddu (in corrispondenza geografica di Itala) posizionata nella carreggiata monte-direzione CT nonché sull’imbocco della stessa galleria posizionata nella corsia opposta (lato mare-direzione ME) che si concluderanno entro il 30 marzo 2019. Ditta esecutrice Ing. Priolo Roberto srl di Ciminna.

• Vari interventi di pavimentazione – previsti nell’Accordo Quadro annuale – nella intera tratta da Messina/Tremestieri a S.Gregorio/Catania ed in entrambe le direzioni di marcia. La conclusione è prevista a gennaio del 2020. Ditta Esecutrice Co.Pu srl di Alessandria della Rocca.

A20 MESSINA PALERMO

• Al fine di potere effettuare lo smontaggio degli impalcati delle campate nn.10 e 11 del Viadotto Ritiro si rende necessario chiudere al traffico la rampa in direzione PA, dello svincolo di Giostra dalle ore 6:00 del 4 febbraio fino alle ore 22:00 del 15 febbraio 2019. Rimane aperta la rampa (dello stesso Svincolo di Giostra) per raggiungere Catania.

Tutti gli interventi, da eseguire nelle due autostrade, saranno realizzati in corso di traffico, in orario diurno e notturno, parzializzando di volta in volta le carreggiate, le corsie di emergenza, marcia e sorpasso. Nei luoghi in cui opereranno i cantiere, è posto il limite di viabilità di 60 km/h e divieto di sorpasso. In loco segnaletica con indicazione della manutenzione e delle deviazioni.

Infine, da ieri pomeriggio è stata eliminata la corsia unica centrale (circa 520 mt) del Viadotto Tarantonio/4 (direzione PA).