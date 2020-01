Continuano le attività di Polizia Municipale a Messina, con i servizi mirati alla tutela del decoro, alla sicurezza urbana e alla Polizia di prossimità coordinati dall’Assessore Musolino in costante contatto con il Sindaco. Nella serata di sabato 25 gennaio l’attività del personale della Sezione Specialistica – Sezione Annona, diretta dal Comandante Vicario Commissario Giardina, è iniziata con un blitz antiambulantato irregolare sul viale San Martino e con il sequestro a 5 ambulanti, datisi repentinamente alla fuga, di un ingente quantitativo di cover per cellulare, schermi protettivi, accessori vari per telefonia per un totale di circa 2500 pezzi ed inoltre un centinaio di cd contraffatti. Ad un ambulante è stato contestato anche un verbale amministrativo per mancanza di autorizzazione per la vendita per un importo di 308 €. Successivamente sono stati sequestrati materiali di vario genere (tappeti, lampadari ed accessori per auto) ad un ambulante sul viale Giostra che si colloca all’incrocio col viale regina Elena. Si è inoltre proceduto al sequestro di un autovettura sprovvista di assicurazione e di revisione.

Due strutture utilizzate da venditori ambulanti sono state sottoposte a sequestro e 4 conducenti sono stati verbalizzati per guida di autovetture con musica ad alto volume. Un’altra vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni perché condotta da persona sprovvista di patente di guida cui è stato elevato un verbale di 5110 €. A due automobilisti sono stati sequestrati gli impianti di amplificazione montati sulle rispettive autovetture ed elevata denuncia per disturbo alla quiete pubblica. Sul fronte rifiuti, sono stati elevati dieci verbali di 450 € ciascuno, che sono stati elevati per il conferimento di rifiuti in giornata non consentita. Un ristoratore di Sperone è stato denunciato per l’organizzazione di una serata danzante ai sensi dell articolo 68 – 80 tulps ampliamento di 600 mq della superficie di somministrazione mancanza del registro oli esausti per un totale di circa 2400 €. Per un ultimo fracassone, sorpreso alle ore 3 del mattino nei pressi di Largo San Giacomo, oltre la denuncia di rito è stato disposto il sequestro dell autovettura. La Polizia Specialistica ha inoltre prestato supporto alla Polizia di Stato che era intervenuta per una rissa che si era verificata nei pressi di un noto bar del viale Garibaldi. Tutto il materiale sequestrato nella notte, dopo le verifiche di legge e dopo avere eliminato la merce sprovvista del marchio CE, verrà messo a disposizione delle Parrocchie e delle Associazioni benefiche a loro semplice richiesta per gli usi che ne vorranno fare compatibili con le loro finalità.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.