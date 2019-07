Domani ad Aci Trezza, cala il sipario sul bis della 30^ edizione della Sagra del pesce spada

Si chiude domani, domenica 14 luglio, il sipario del bis della 30^ Sagra del pesce spada di Aci Trezza, la prima edizione interamente plastic free. Ed allo scalo di alaggio del centro marinaro, tradizionale location dell’evento culinario, è già tutto pronto per il gran finale a base di gustoso pesce alla griglia, preparato secondo la tipica ricetta trezzota.

L’evento di quest’anno, organizzato come sempre dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, dalla Confraternita San Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune di Aci Castello, oltre a mantenere alta la qualità nell’utilizzo di ingredienti a km zero e della produzione commerciale locale, si è unito alla battaglia contro l’utilizzo eccessivo e l’abbandono della plastica, verso un più consapevole consumo di materiali biodegradabili, voluta dall’amministrazione comunale di Aci Castello a cominciare proprio dalle manifestazioni e dagli eventi che si svolgono in luogo pubblico. A completare la cornice della Sagra, anche per l’ultima serata, ci sarà l’esposizione di manufatti artigianali a cura dell’associazione “Nuovi eventi”.