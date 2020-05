Domani andrà in onda sul canale 113 del digitale terrestre di TCF, la seconda “Serata per la Cultura”

Domani, venerdì 15, alle ore 20.30, andrà in onda su TCF durante una puntata speciale di “MALALINGUA”, la seconda “Serata per la Cultura. Messina sconosciuta in TV” organizzata dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in accordo col Sindaco Cateno De Luca e il Vice Sindaco Salvatore Mondello, per sopperire all’annullamento delle Notti della Cultura previste dall’Amministrazione nei mesi di maggio e giugno. Dopo la prima puntata trasmessa su Rtp, la puntata di domani su TCF mostrerà, attraverso una serie di brevi videoclip “Curiosità, luoghi e monumenti della Messina sconosciuta”.

Una “Serata per la Cultura”, che consentirà di visitare Messina rimanendo comodamente seduti in poltrona insieme ai propri cari. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore Caruso grazie al positivo riscontro delle emittenti televisive cittadine, nell’ottica di un “servizio alla persona”, da offrire in questo particolare e triste momento, considerandola alla stregua di una particolare CURA che possa contribuire al benessere psichico dei messinesi, chiusi ormai da due mesi in casa. Domani sera sarà la volta di TCF a presentare una puntata speciale di “MALALINGUA”, condotta dal giornalista Pippo Midili e dedicata a “Messina delle Meraviglie. La Cultura fuori le Mura”.

In collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche del Mare, la Camera di Commercio, la Città Metropolitana, le Associazioni Oloturia, Aurora e Kiklos, il pubblico da casa avrà modo di “visitare” per la prima volta: Il Palazzo della Camera di Commercio, la Chiesa barocca di S. Elia, le Meraviglie dei fondali dello Stretto, il Monumento a Don Giovanni d’Austria, l’Enoteca Provinciale di S. Placido Calonerò e il Museo “Cultura e Musica dei Peloritani” di Gesso.

Durante la puntata di “MALALINGUA”, Pippo Midili si intratterrà con gli Assessori alla Cultura Enzo Caruso e alle Politiche del Mare Dafne Musolino, l’arch. Nino Principato e il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.