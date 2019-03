LA CONSIGLIERA LORENA FULCO DEL V° QUARTIERE, COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI E CICCIO MUCCIARDI REFERENTE DELLO "SPORTELLO SOCIALE", CON SEDE PRESSO LA STESSA CIRCOSCRIZIONE DICONO: "NON ABBIATE PAURA DI DENUNCIARE"

Dopo i recenti fatti di cronaca, che si sono verificati a Messina con l’omicidio di Alessandra Immacolata Musarra, la consigliera Lorena Fulco (della V^ Circoscrizione), coordinatrice della Commissione Servizi Sociali e Ciccio Mucciardi referente dello Sportello Sociale esistente nello stesso Quartiere vogliono ancora una volta informare tutta la cittadinanza che il Servizio è devoluto anche alle donne che subiscono violenza fisica o psicologica.

Lo Sportello Socio-Psico-Pedagocico, di Mediazione Familiare e Culturale a carattere gratuito, è composto da un’equipe di professionisti volontari, si rivolge a tutte le persone che vivono sul nostro territorio comunale. Alla struttura, ci si puo’ rivolgere per ogni tipo di problematica che sia personale, familiare o sociale. Non abbiate paura di parlare, lo Sportello Sociale è stato istituito proprio per questo.

Riferisce la Fulco: “chiunque subisca violenza, dev’essere consapevole di avere le istituzioni dalla loro parte. Il mio compito è quello di stare al Servizio della Comunità. Le ragazze, donne, che subiscono violenza devono essere consapevoli che io ed i professionisti che operano volontariamente presso lo Sportello, siamo quì per loro, per aiutarle, per acoltarle ed evitare il peggio”.

Da parte sua Mucciardi, aggiunge: “seguiamo anche chi vive una situazione di disagio all’interno delle relazioni familiari o di coppia, per andare a fondo del problema e comprendere insieme quale sia il modo migliore per uscirne, aiutando non solo a prendere coscienza della propria situazione, ma anche a prendere contatto con i Servizi più adeguati presenti sul nostro territorio che si occupano di tutelare le donne che subiscono violenza maschile”.

Lo Sportello, è attivo presso la sede della V^ Circoscrizione in via Petrina, 2 (a villa Lina salendo 200 metri dopo la Chiesa di San Matteo), ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30.