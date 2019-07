E’ stata eseguita ieri l’ordinanza di esecuzione per la carcerazione a carico di un settantottenne, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di condanna definitiva. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo dott. Emanuele Crescenti, furono avviate nel maggio 2016, quando gli operatori Polstrada in servizio sull’A/20, notarono un’auto in sosta in un parcheggio nei pressi dei caselli autostradali di Barcellona Pozzo di Gotto e constatarono a bordo la presenza del settantottenne e di una quindicenne.

Seguì l’arresto dell’uomo considerato responsabile del reato di violenza sessuale sulla ragazzina e di un ulteriore soggetto, in un contesto di degrado e violenza emerso dalle indagini che si protraeva da tempo. Ieri l’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari, trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Dovrà scontare la pena di anni 9.