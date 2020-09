E’ stato rinvenuto senza vita, stamane intorno alle 8, il corpo del secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, Aurelio Visalli (40 anni)

IL MILITARE IERI POMERIGGIO, SI È TUFFATO NEL MARE MILAZZESE A PONENTE PER SALVARE UN 15ENNE, MA POCO DOPO È SCOMPARSO

E’ stato rinvenuto senza vita, stamane, il corpo del secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, Aurelio Visalli (40 anni)… deceduto ieri pomeriggio durante le operazioni di soccorso in mare di un quindicenne alle prese con le acque in tempesta sulla spiaggia di Ponente nei pressi della ex discoteca Le Cupole.

Il quarantenne, è stato notato intorno alle 8 odierne, nello specchio acqueo antistante la “puntitta”, alla ngonia del Tono dove da sabato sono iniziate le ricerche. Il cadavere è stato ripescato dai componenti dell’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il sottufficiale prestava il proprio lavoro.

Attualmente, la salma del militare si trova all’obitorio del locale Nosocomio Fogliani e nelle prossime ore dopo il compimento di tutte le attivita’ di rito da parte delle Autorita’ competenti verra’ restituito ai familiari per la celebrazione delle esequie.