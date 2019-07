Filt-Cgil Messina, a sostegno dei lavoratori Blu Jet: No al dumping contrattuale

“I lavoratori di Blu jet, società che effettua il trasporto di continuità territoriale nello Stretto, aderiscono allo sciopero generale dei trasporti del 24 luglio indetto unitariamente dalle categorie – dichiara il segretario generale della Filt-Cgil Messina Carmelo Garufi -, come Filt evidenziamo la vertenza in atto con l’azienda contro forme di dumping contrattuale che penalizzano questi lavoratori e che determinano difformità fra le varie società del gruppo FS. Bisogna superare le differenze salariali attualmente esistenti”. Sindacato e lavoratori rivendicano che l’integrazione dei servizi erogati per garantire la continuità territoriale debba determinare la stessa modalità nell’utilizzo del personale interessato con la parificazione dei trattamenti e l’applicazione di un unico contratto di lavoro.

“Tra i punti al centro della protesta che vede alla base della stessa una forte piattaforma per il settore del trasporto – prosegue il segretario del sindacato territoriale dei trasporti della Cgil – c’è proprio quello di garantire le tutele contrattuali a tutti i lavoratori e la richiesta di impedire situazioni di dumping contrattuale. Per le maestranze impiegate nei collegamenti marittimi di Blu Jet chiediamo che vengano garantite condizioni di parità contrattuale ed economica”.